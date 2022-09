"Ciociaria in Salute": parte ufficialmente la campagna di prevenzione gratuita. Ieri pomeriggio ad Alatri la campagna di prevenzione gratuita organizzata dalla onlus Iridis di Frosinone con il patrocinio dell'Unione Italiana Ciechi frusinate e della Asl e promossa da Udica, società di Frosinone che opera nel campo delle disabilità sensoriali.

La prima tappa nel poliambulatorio del dottor Roberto Sarra che, agli oltre 30 cittadini che si erano prenotati, ha eseguito un'ecografia per la diagnosi dell'aneurisma dell'aorta addominale. Gli specialisti di Udica, invece, hanno sottoposto i presenti ad un esame audiometrico per accertare eventuali deficit uditivi.

Notevole, come detto, la partecipazione dei cittadini a questa prima giornata di prevenzione con i posti a disposizione prenotati da tempo nel giro di due giorni. Un particolare ringraziamento è stato rivolto dal titolare della società, Giacomo Spaziani, al dottor Roberto Sarra per la disponibilità e la grande professionalità dimostrate. Identico grazie al sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca, che ha portato i saluti dell'amministrazione comunale insieme al consigliere delegato per la disabilità e pari opportunità, Denise Zena, e al consigliere Eleonora Tavani.

"Ciociaria in Salute" sarà presente anche domani (sabato 1° ottobre) a Ferentino, presso il palasport di Ponte Grande, dove, in occasione della prima giornata dell'Ottobre rosa, gli specialisti di Udica eseguiranno visite gratuite per la poliposi nasale, la sinusite cronica e l'udito.