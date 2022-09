Domenica torna Puliamo il mondo. Il circolo il Cigno di Legambiente sarà a largo Turriziani e ripulirà le aree del centro storico del capoluogo nell'ambito della grande manifestazione di volontariato ambientale, giunta alla trentesima edizione.

«Puliamo il Mondo vuole essere qualcosa di più della solita giornata ecologica: nutriamo l'ambizione di coniugare l'intento dichiarato di restituire decoro e pulizia ai luoghi collettivi della nostra quotidianità con la riproposizione dei valori che animano la vita dell'associazione - afferma Stefano Ceccarelli, presidente del circolo frusinate di Legambiente - "Per un clima di pace" è il titolo dell'edizione 2022 della manifestazione. Uno slogan che unisce due parole chiave drammaticamente attuali e vuole sottolineare come, per essere efficace, il contrasto ai cambiamenti climatici richieda una cooperazione internazionale di lungo periodo, possibile solo disinnescando i conflitti fra le grandi potenze mondiali e cessando al più presto le ostilità in Ucraina».

L'evento di domenica presenta un'ulteriore novità: «Si arricchirà di una presenza particolarmente significativa, quella di un gruppo di detenuti della casa circondariale di Frosinone e dei loro accompagnatori - prosegue Ceccarelli - Sarà bello vedere insieme all'opera cittadini liberi e persone private della libertà con l'obiettivo di ripulire la città dai rifiuti e dall'onnipresente plastica, in una comunanza che si manifesta con il prendersi cura del bene comune indipendentemente dal proprio status sociale e dalla propria condizione personale».

Come richiesto dal circolo di Legambiente, sono stati i cittadini, con le loro segnalazioni, a indicare i luoghi che richiedono maggiori pulizie. L'iniziativa, sostiene Ceccarelli, «si prefigge di accendere i riflettori sulla parte alta di Frosinone, a partire dal suo centro storico, soggetto a un evidente declino socioeconomico e a una sempre più preoccupante desertificazione. Ci auguriamo che l'amministrazione comunale abbia la reale volontà di invertire questo trend e sia in grado, attingendo alle pratiche più avanzate di recupero ecosostenibile dei centri storici, di ripristinare la centralità della porzione più identitaria della città capoluogo, che resta scolpita nel cuore di tutti i frusinati doc. Crediamo che il semplice gesto di camminare per le sue strade, i suoi vicoli, le sue scale e i suoi giardini mentre si raccolgono rifiuti spinga i partecipanti e i passanti che questi incroceranno nel corso della mattinata a una riscoperta della città vecchia, che nonostante tutto conserva ancora valori storici, culturali e artistici meritevoli di tutela e valorizzazione».

Domenica, il ritrovo dei partecipanti sarà alle 9.30 a largo Turriziani. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Frosinone e con il contributo di una grande azienda del territorio. Nel punto di ritrovo si procederà alla registrazione dei volontari e alla consegna dei kit (sacchi, guanti, cappellino, pettorina e pinze raccogli-rifiuti).

«I volontari si divideranno in gruppi e percorreranno a piedi itinerari prestabiliti che saranno indicati sul posto - prosegue Ceccarelli - La rimozione dei rifiuti coprirà aree specifiche della parte alta della città e del versante collinare. La partecipazione è gratuita. Ogni volontario registrato godrà di una polizza assicurativa valida per tutta la durata della manifestazione. Auspichiamo un'ampia partecipazione da parte dei cittadini e invitiamo tutti a condividere l'iniziativa».