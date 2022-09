La curva dei contagi ha ripreso a correre. Ieri 324 nuovi casi e sono 1.103 in tre giorni. I negativizzati, 199, continuano a essere meno dei nuovi contagi. Si registra un nuovo morto, il secondo in due giorni, mentre i ricoverati crescono ancora, da 19 a 25. In risalita l'incidenza, a 381,34 e il tasso al 21,57%. In sette giorni i positivi sono aumentati del 31%.

La giornata

Dei 324 nuovi contagiati, 47 sono a Ceccano, 38 a Cassino, 31 a Frosinone, 27 a Monte San Giovanni Campano, 26 a Ferentino e Isola del Liri, 24 a Paliano e Veroli, 23 ad Anagni, 17 ad Alatri, Boville Ernica, Castro dei Volsci e Sora, 15 a Cervaro e Piedimonte San Germano, 14 ad Arce e Fiuggi, 11 a Ceprano e Supino, 10 ad Arpino, Morolo e Ripi, 4 ad Acuto, Atina, Broccostella, Casalvieri e Villa Santa Lucia, 3 ad Alvito, Aquino, Esperia, Giuliano di Roma, Piglio, Pofi, Roccasecca, Strangolagalli e Trivigliano, 2 ad Arnara, Ausonia, Fontana Liri, Fumone, Sant'Elia Fiumerapido e Vallecorsa, 1 a Castelliri, Castelnuovo Parano, Collepardo, Falvaterra, Filettino, Fontechiari, Picinisco, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Posta Fibreno, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare, Santopadre, Serrone, Torrice, Trevi nel Lazio e Villa Latina.

Il decesso

Seconda vittima della settimana, undicesima del mese. È una donna di 89 anni residente a Boville Ernica.

Il trend

Curva in rialzo: più 31,43% di casi negli ultimi sette giorni (1.819 a 259,86 di media). Lo scorso giovedì, rispetto ai sette giorni precedenti era a più 12,33%, mentre l'8 settembre era ancora in saldo negativo: meno 10,37%.

Settembre si chiuderà, con tutta probabilità, oltre i seimila casi, forse anche più dei 6.230 di dicembre, finora il migliore dell'ultimo periodo. Tuttavia con i suoi 5.927 positivi a 204,37 di media, settembre è il miglior mese del 2022 con una quarantina di casi al girono meno di agosto, archiviato a 7.567. In Italia, osserva il Gimbe nel suo consueto aggiornamento settimanale l'incremento si attesta al 34% con un più 4,5% di ricoveri ordinari, ma anche un meno 14,7% di presenze in terapia intensiva. Il Gimbe lancia un appello al nuovo Governo per «raccomandazioni chiare per contrastare la pandemia».

Gli altri numeri

Ennesimo rialzo dell'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale. Ora è a 381,34, sesto giorno di fila oltre trecento. L'incidenza non era così elevata dai 396,86 dell'11 agosto. Il tasso di positività risale al 21,57% con la media settimanale attestata al 19,62%, in risalita in confronto al 18,63% della scorsa settimana. I ricoverati crescono ancora e sono 25. In cinque giorni sono più che raddoppiati, essendo passati da 12 a 25. I negativizzati crescono meno dei nuovi casi. Ieri sono guariti in 199 con il totale da lunedì che tocca 771. I tamponi con i 1.502 di ieri sono 5.384 da lunedì. Numeri in rialzo, destinati a superare i 7.939 test processati dal 19 al 25 settembre.