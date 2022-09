Temporale questa notte del Sorano. Si sono registrare alcune strade allagate, ma in mattinata le criticità sono rientrate. Ad Arpino invece i cittadini della zona vicino la piscina comunale stanno vivendo dei disagi. A non avere energia elettrica i residenti di via Regina e strade limitrofe a causa della caduta di un albero. Per ripristinare l'impianto si attendono i tecnici dell'enel. Strada bloccata dall'albero come testimonia la foto.