Alvaro Vitali a Frosinone per salutare un caro amico, un noto avvocato del capoluogo. Tappa poi per un brindisi al bar "Minotti" in via Marittima. Subito è stato accolto dal proprietario Vincenzo Minotti. Una sorpresa per tutti i clienti che si sono trovati di fronte l'attore Alvaro Vitali, per tutti Pierino.