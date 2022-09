Sosta selvaggia, pugno duro degli agenti della polizia locale di Cassino. Una "guerra" dichiarata da tempo che non ammette sconti, neppure se a commettere l'infrazione sono colleghi che indossano la stessa "casacca". Così ieri mattina, dopo più di una lamentela nella zona del tribunale di piazza Labriola e nella stradina tra via De Nicola e la zona del palazzo di giustizia, le multe elevate non hanno risparmiato né il mezzo del servizio postale, fermo su una intersezione né l'auto dei vigili urbani di Gaeta.

Gli uomini coordinati dal comandante Pasquale Pugliese, presente al momento dei fatti, hanno elevato ai vigili urbani una multa di 42 euro (che pagata in cinque giorni sarà poco più di 29 euro) mentre per il mezzo di Poste italiane di 87 euro, come previsto dal Codice della Strada.