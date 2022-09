Sicurezza, pulizia, decoro e stato dell'arte dei procedimenti in corso nel quartiere Scalo di Frosinone: si è parlato di questo nella riunione convocata dal sindaco, Riccardo Mastrangeli, su indicazione del consigliere delegato Anselmo Pizzutelli, alla presenza degli assessori Adriano Piacentini, Maria Rosaria Rotondi e Angelo Retrosi, con i dirigenti comunali Marlen Frezza (ambiente) e Benito Caringi (servizi tecnici), il funzionario Luca Faticanti, il responsabile delle manutenzioni Salvatore Cirillo, il comandante della Polizia locale Donato Mauro e il vicecomandante Giancarlo Tofani.

«Tutto il territorio urbano ed extraurbano della città è oggetto di verifica puntuale da parte degli assessorati comunali, chiamati a dare risposte in merito a decoro, pulizia, sicurezza, manutenzione, elementi che giudico fondamentali nell'accrescere gli standard qualitativi della città – ha dichiarato il sindaco Mastrangeli – Il popoloso quartiere dello Scalo, in particolare, è tra le zone su cui si concentra maggiormente l'attenzione da parte da tutta la nostra amministrazione, visti anche i diversi interventi programmati su infrastrutture e servizi pensati per rispondere alle esigenze di un bacino ampio, non solo comunale o provinciale. Gli incontri con gli uffici comunali sul quartiere Scalo proseguiranno con puntuale periodicità – ha concluso il sindaco Mastrangeli – allo scopo di monitorare la tempistica e la realizzazione di tutte le opere programmate e di quelle in fase di completamento» .

«Diversi i temi toccati nel corso dell'incontro di oggi (ieri, ndr) – ha dichiarato il consigliere delegato Pizzutelli – L'obiettivo dell'amministrazione, infatti, è ascoltare e recepire le indicazioni provenienti dai cittadini per dare risposte concrete e offrire soluzioni. In particolare, per il quartiere Scalo sono stati programmati gli interventi di riqualificazione e pulizia dei sottopassi di via Vivaldi e corso Lazio mentre, su via Fontana Unica, oggi a senso unico, è prevista la messa in sicurezza. Diversi cittadini, infatti, hanno segnalato la difficoltà di immettersi nella strada a causa della velocità con cui, purtroppo, alcuni automobilisti percorrono il tratto, costituendo inoltre una fonte di pericolo per i pedoni. Via Fontana Unica sarà quindi oggetto di controlli più frequenti da parte degli agenti della Polizia Locale che vigileranno sul rispetto dei limiti di velocità; lo stesso tratto usufruirà, a breve, di una nuova segnaletica orizzontale. Messa in sicurezza anche per la passerella pedonale di via Verdi, a cui sarà restituito maggiore decoro mediante il posizionamento di una balaustra; anche qui saranno potenziati i controlli della Polizia Locale. Interventi anche sul percorso che collega la stazione, dalla sede dell'Agenzia delle Entrate, a viale Michelangelo, molto utilizzato in particolare dagli studenti del "Refice" per raggiungere, a piedi, l'istituto, una delle eccellenze del nostro territorio. Sarà infatti realizzato un passaggio attrezzato per implementare sicurezza e decoro dell'area. Tra i punti discussi, anche lo stato dell'arte del cantiere della piazza allo Scalo e la possibilità di riqualificare la scalinata della chiesa Sacra Famiglia, oltre alla tematica dei parcheggi per i pendolari, a cui l'amministrazione è particolarmente sensibile. È attualmente allo studio, inoltre, la realizzazione di una rotatoria all'imbocco della Variante Casilina, oggi via Saragat».

Per i prossimi i giorni sono attese altre riunioni anche per monitorare l'andamento del maxi cantiere di riquaoificazione e di rigenerazione urbana della piazza antistante la stazione ferroviaria su cui si sta compiendo un lavoro di restyling profondo e molto ambizioso che farà di piazzale Alessandro Kambo un vero salotto cittadino.