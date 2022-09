Più consapevolezza nell'affrontare gli eventi naturali: la città di Sora conta nella sua storia recente alluvioni e tre terremoti che l'hanno segnata come riporta lo stemma comunale con le tre strisce nere.

Per conoscere le buone pratiche di protezione civile, e per essere preparati in caso di pericolo, ecco che la protezione civile di Sora scenderà in piazza Santa Restituta il 15 e 16 ottobre con la campagna nazionale "Io non rischio". I volontari di Sora hanno subito risposto all'appuntamento.

«Saremo nuovamente il piazza, come nel 2016. È una due giorni di comunicazione alla popolazione per le buone pratiche di protezione civile, come dice lo slogan - ha detto Danilo Salvatore vice responsabile della protezione civile di Sora che sta collaborando con gli enti per aggiornare il nuovo piano d'emergenza comunale - Il piano lo sta redigendo la ditta Tecnostudi Ambiente Srl di Roma e su incarico del sindaco e del dirigente Padovani sto collaborando per fornire le nostre conoscenze in ambito territoriale per aggiornare sulle zone a rischio e le diverse aree di attesa. Credo che il documento sarà pronto entro gennaio, ed andrebbe aggiornato, per legge, ogni anno».

Il volontario Salvatore ha ricordato la storia della città. «Siamo attraversati da due fiumi a carattere torrentizio, uno, il più corto, il Fibreno che nella storia ha per due volte dato problemi di rilievo, e dal Liri che riconsegna problematicità che ci arrivano dal territorio abruzzese. La campagna "Io non rischio" è importante per evitare rischi inutili». Salvatore ricorda che in regime di alluvione tra le zone più esposte a rischio troviamo: Compre, Chiesa Nuova, zona San Domenico, Tofaro.

«Negli ultimi ottanta anni abbiamo memoria storica di quattro alluvioni: 1952, 1979, 1993, 2010. Facciamo un appello alla cittadinanza, perché stiamo cercando di recuperare foto, documenti, articoli di giornale, libri, racconti di questi episodi. Chiunque voglia aiutarci può portare il materiale nella nostra sede aperta dal lunedì al venerdì in via Attilio Roccatani dalle 9.30 alle 13, oppure per mail protezionecivilesora@interfree.it. Esporremo tutto il materiale raccolto durante la manifestazione in piazza S. Restituta».