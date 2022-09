La bidella Maria è andata in pensione. Dopo una vita lavorativa come collaboratrice scolastica la signora Maria Luisa Iannucci, per tutti "la bidella Maria", ha raggiunto l'età pensionabile. Gli ultimi trentadue anni della sua vita lavorativa li ha passati a Roccasecca nel plesso del quartiere Scalo della scuola Media "San Tommaso D'Aquino". Attenta, precisa e professionale ha svolto il suo lavoro con passione e attaccamento, rimanendo negli anni un punto di riferimento per tutto l'ambiente della scuola di Roccasecca. Sempre apprezzata dal corpo docente, dai colleghi del personale ausiliario e dalla marea di alunni che nel tempo ha visto passare sui banchi. Un punto di riferimento anche per i genitori che ogni giorni "affidavano" i loro figli alla bidella Maria.

Da oggi la collaboratrice scolastica potrà godersi la meritata pensione ma senza dubbio un pezzo del suo cuore rimane nella Media di Roccasecca, dove ogni giorno per tanti anni ha timbrato il cartellino con forte attaccamento e senso del dovere per il suo lavoro, sempre con il suo inconfondibile camice di colore blu.

Alla signora Maria Luisa per il suo pensionamento hanno rivolto i migliori auguri tantissime persone, parenti, amici, colleghi, insegnanti e - ovviamente - la sua amata famiglia, insieme a tanti conoscenti.