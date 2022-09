Non ce l'ha fatta la mamma di Anna Tatangelo, la signora Palmira, che si è spenta dopo una lunga malattia circondata dall'affetto dei suoi cari. La cantante sorana aveva parlato negli ultimi anni, nelle trasmissioni televisive, dello stato di salute dell'amata madre, non celando, in ogni occasione, una forte commozione. L'indimenticabile donna lascia un grande vuoto tra parenti ed amici che attendono la data dei funerali per porgerle l'ultimo saluto. La ditta incaricata è l'impresa funebre 2Petitta di Sora.