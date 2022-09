Una perdita di gas ha provocato l'esplosione in un cucinino di servizio di una abitazione in via Case Palma. Ferita una cinquantacinquenne che ha riportato ustioni di secondo grado. È successo ieri pomeriggio alla periferia di Veroli.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Richiesto l'intervento anche di un'eliambulanza con cui la donna è stata trasportata al policlinico "Umberto I" di Roma. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Il rumore dell'esplosione è stato avvertito dalla figlia che abita al piano superiore che è subito andata in soccorso della madre e ha contattato il 118. Sono arrivati anche alcuni vicini che hanno avvertito il boato. I vetri della stanza del cucinino sono andati in frantumi e le schegge hanno ferito a una mano la donna.

La ricostruzione

Erano circa le 16 quando è avvenuta l'esplosione in una stanza al piano terra di una villetta, in una traversa interna di via Case Palma, la strada che dal Giglio conduce a Torrice. La cinquantacinquenne è stata trovata a terra dalla figlia, con le ferite delle schegge dei vetri e con ustioni. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto il personale medico per prestare le prime cure alla verolana.

I medici hanno disposto per la donna il ricovero in una struttura più attrezzata per le cure del caso. Pertanto è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza atterrata poco distante dall'abitazione per poi rialzarsi in volo alla volta della Capitale. La cinquantacinquenne è stata trasportata all'Umberto I con ustioni e ferite alla mano. A destare maggiore preoccupazione proprio il taglio alla mano. I vigili del fuoco sono arrivati con due mezzi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Oltre ai pompieri e agli operatori del 118, anche i carabinieri per le indagini del caso.