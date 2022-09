Incidente tra due camion in via Casilina, poco distante dall'hotel Bassetto, a Ferentino. Sul posto il personale medico con un'ambulanza per soccorrere i feriti. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Uno dei due mezzi coinvolti ha perso parte del carico che trasportava. L'incidente al vaglio delle forze dell'ordine si è verificato intorno alle 8.30. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.