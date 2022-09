La crescita dei casi Covid prosegue. Dopo i 474 di martedì, ieri altri 305. E per la prima volta dai 371 contagiati del 17 agosto, anche un mercoledì supera la soglia dei 300. Nel conto ci sono poi un nuovo decesso, la riduzione da 24 a 19 dei ricoverati, 207 negativizzati e 1.462 tamponi. Non si arresta la ricrescita dell'incidenza per 100.000 abitanti: 359,96, quinta giornata di fila a superare trecento. Mentre il tasso di positività scivola dal 23,03% al 20,86%.

La giornata

Sono 305 i nuovi positivi di cui 36 a Frosinone, 18 a Boville Ernica e Sora e 17 a Ceccano. Seguono Castro dei Volsci e Monte San Giovanni Campano 15, Ferentino, Ripi e Veroli 13, Alatri, Cassino e Isola del Liri 11, Anagni 8, Ceprano e Fiuggi 7, Piedimonte San Germano e Vico nel Lazio 5, Acuto, Arce, Arpino, Morolo, Sant'Elia Fiumerapido e Supino 4, Aquino, Cervaro, Paliano, Piglio e Pontecorvo 3, Arnara, Fontechiari, Pastena, Pignataro Interamna, Pofi, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Torrice, Trivigliano e Villa Santa Lucia 2, Alvito, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Casalvieri, Castelliri, Castrocielo, Falvaterra, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Pescosolido, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare, Santopadre, Trevi nel Lazio, Vallecorsa, Vicalvi, Villa Latina e Villa Santo Stefano 1.

Il decesso

È un uomo di 65 anni di Castelnuovo Parano l'ultima vittima del Covid in provincia di Frosinone secondo l'ultimo bollettino. È anche il primo decesso della settimana (nella passata settimana erano stati due) e il sesto di settembre. Ad agosto, invece, i decessi sono stati 10.

L'andamento

In settimana sono già 816 i contagiati alla media di 272. Finisse così la settimana sarebbe la più alta dai 331,29 della prima settimana di agosto. Azzerata così la discesa degli ultimi due mesi.

In sette giorni si contano 1.717 positivi alla media di 245,29 al giorno. Nel periodo precedente erano 1.333 alla media di 190,43 per cui l'incremento è del 28,81%. Mercoledì scorso, invece, segnava un più 8,28%. Il 14 settembre, invece, è l'ultimo mercoledì in decremento: meno 6,88%. Il 7 settembre era a meno 6,63%.

Gli indicatori

Sono cinque i giorni di fila a più di 300 per l'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale (la cosa non accadeva dalla fine di agosto). L'incidenza è arrivata a 359,96 il massimo dai 377,15 del 23 agosto. In 17 giorni l'incidenza è risalita 15 volte, dai 260,59 del 12 settembre.

Il tasso di positività subisce una flessione dal 23,03% al 20,86%. In questi primi giorni della settimana viaggia al 18,97% in linea con il 18,63% di tutta la precedente settimana.

I ricoverati e i guariti

Passo indietro dei ricoverati che, in 24 ore, passano da 24 a 19. I ricoverati erano calati sensibilmente dai 24 del 21 settembre ai 12 del 24 settembre per poi però risalire a 24 il 27 settembre. Ora, dunque, la nuova discesa.

I guariti di giornata sono 207. E continua il trend negativo che vede, ormai da qualche tempo, meno guariti rispetto ai nuovi positivi. Da lunedì si sono negativizzate 572 persone.

I tamponi

In crescita, rispetto alla passata settimana, il dato dei test processati.

Ieri sono stati 1.462 e così il numero di questa settimana cresce a 3.861. L'ultima, invece, si era chiusa a 7.939.

Il bollettino regionale

Nel Lazio si hanno, su un totale di 17.808 tamponi, 3.209 nuovi casi positivi (-549) e 2 decessi (-2). Nel bollettino anche 375 ricoverati (-4), 25 pazienti nelle terapie intensive (0) e 2.798 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18% (era 15,8% martedì).

Vaccino over 12

«Sono partite le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home ) per ricevere la dose booster di richiamo del vaccino bivalente aggiornato alle varianti rivolta agli over 12 anni». Ne dà notizia l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Che poi aggiunge: «Il richiamo può essere fatto nella stessa seduta del vaccino antinfluenzale. È bene alzare i livelli di protezione in vista dell'inverno. È possibile ricevere il vaccino presso uno degli hub su tutto il territorio, dal proprio medico di famiglia o presso una delle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale. Buon vaccino a tutti!», conclude l'assessore D'Amato.