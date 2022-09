La commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Fabio Refrigeri (Pd), ha dato il via libera alla proposta di deliberazione consiliare riguardante l'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, che ora torna in commissione Ambiente. Il Piano di Risanamento della Qualità dell'aria della Regione Lazio stabilisce norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Tra le novità apportate dalla votazione di oggi, all'art 5 che disciplina i Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile, con un emendamento presentato da Marietta Tidei (Gruppo Misto), riformulato dall'assessora, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso di mezzi privati, la Regione si impegna a promuovere e sostenere l'adozione del Piano di spostamento casa lavoro (Pscl) e la nomina di mobility manager anche nelle pubbliche amministrazioni ed aziende escluse dall'obbligo di cui all'art. 229, comma 4, del decreto del 19 maggio 2020, n. 34.

La stessa commissione ha dato il via libera al Testo Unificato delle proposte di legge regionale n. 71 e n. 159, concernente la "Disciplina dei cimiteri per animali da affezione", era stato votato dalla commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare, nella seduta del 26 aprile scorso. Si tratta di un testo frutto dell'unificazione della proposta di legge n. 71 presentata il 30 maggio 2019 dai consiglieri Fabrizio Ghera (FdI) e Giuseppe Emanuele Cangemi (Lega) e della proposta di legge n. 159 del 30 maggio del 2018 presentata a inizio legislatura da alcuni consiglieri del Movimento 5 stelle.