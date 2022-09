Un'incongruenza nei dati finali che non ha consentito di chiudere ufficialmente il seggio. È quanto accaduto a Pontecorvo in una delle tredici sezioni. Al termine delle operazioni di scrutinio i dati finali non combaciavano. Nonostante i controlli non si è riusciti a risolvere l'incongruenza che era stata rilevata. A questo punto si è stati costretti a procedere con la stesura di un verbale provvisorio che è stato trasmesso in Prefettura che dovrà adottare i provvedimenti per la chiusura ufficiale del seggio. Solo a quel punto si avranno i dati definitivi.