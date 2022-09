Appuntamento alle 9.45 presso la Certosa di Trisulti. Riprendono le iniziative culturali e sociali delle Cliniche Canegallo. Un lungo il sentiero che condurrà in una miniera abbandonata di asfalto. I partecipanti potranno portare le consuete buste per la raccolta della plastica che troveranno lungo il percorso. La fine dell'escursione è prevista per le 12.30. L'escursione non è impegnativa ed è adatta a tutti. Si consiglia abbigliamento "a cipolla", scarpe da trekking e torcia (va bene anche la torcia dello smartphone).