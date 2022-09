Opportunità del Pnrr: come partecipare alla trasformazione digitale della Pa all'insegna della privacy. Il tema sarà affrontato in un convegno da Seeweb, in collaborazione con lo studio legale Perlini e Digiwebuno, dopodomani all'auditorium del conservatorio Licino Refice, dalle 15 alle 18.

In un periodo dove i tempi tra un cambiamento e l'altro si sono notevolmente ridotti, la necessità di adattarsi, nel modo più semplice e migliore all'ambiente che ci circonda in favore della ecosostenibilità, è divenuta una priorità. Al giorno d'oggi, è enormemente più semplice adottare soluzioni ecosostenibili nel settore delle tecnologie Information Technology al fine di favorire la digitalizzazione e la dematerializzazione dei processi. A rafforzare tale costante necessità, l'intervento messo in atto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che pone tra le sue missioni, l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese.

Il Pnrr vuole dare una spinta decisiva al rilancio del Paese in termini di competitività e produttività. Per far fronte a questo obiettivo si rende necessaria una risoluzione importante che intervenga sui diversi punti chiave del sistema economico italiano: su tutti la fruizione di connettività per imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni. Queste ultime, inoltre, necessitano di una rinnovata e moderna struttura.

Subito dopo i saluti del sindaco Riccardo Mastrangeli, si intervalleranno i relatori che affronteranno le seguenti tematiche: il ruolo del Pnrr nella crescita digitale del sistema Italia con Enzo Altrobelli, fondatore di Profima; La digitalizzazione della Pa con Filippo Di Prima, cofondatore di Digiwebuno; La protezione dei dati personali per una Pa più efficiente in ottica Pnrr con l'avvocato Matteo Maria Perlini; Proteggere i dati, la produttività e la reputazione delle Pa con Disaster recovery e business continuity con Massimo Genovesi di Digiwebuno; Migrazione al cloud per le Pa: l'accelerazione data dal Pnrr con Antonio Baldassarra di Seeweb. A conclusione del pomeriggio, un concerto di musica classica e un cocktail.