Boom di nuovi casi: 474. Nuovo massimo dai 576 del 2 agosto. Si conferma al rialzo il dato dei contagi in Ciociaria. Nell'ultimo bollettino dell'Asl ci sono anche 328 negativizzati, 2.058 tamponi, di nuovo oltre i duemila dal 10 agosto, mentre crescono i ricoverati (da 16 a 24) ma senza decessi. In risalita il tasso di positività, al 23,03%, e l'incidenza per 100.000 abitanti a 338,99 (non era così alta dai 348,64 del 24 agosto).

La giornata

È lunga 61 comuni la lista dei centri con almeno un nuovo caso di Covid-19. Si parte dai 47 di Frosinone per scendere ai 33 di Anagni, ai 31 di Ferentino, ai 27 di Cassino, ai 26 di Alatri e Veroli, ai 24 di Ceccano, ai 23 di Monte San Giovanni Campano, ai 17 di Sora, ai 15 di Ceprano, ai 14 di Boville Ernica, agli 11 di Isola del Liri e Ripi, ai 10 di Arpino. In singola cifra Castro dei Volsci e Piedimonte San Germano 9, Fiuggi 8, Fumone, Pofi e Supino 7, Arce, Giuliano di Roma e Paliano 6, Casalvieri, Torrice e Vallecorsa 5, Fontana Liri, Patrica, Piglio, Pontecorvo, Roccasecca, San Vittore del Lazio e Sant'Elia Fiumerapido 4, Acuto, Aquino, Atina, Castelliri, Strangolagalli, Torre Cajetani e Villa Santa Lucia 3, Alvito, Arnara, Broccostella, Collepardo, Pico, Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri, Villa Latina e Villa Santo Stefano 2, Castelnuovo Parano, Cervaro, Esperia, Fontechiari, Guarcino, San Biagio Saracinisco, San Donato val di Comino, San Giovanni Incarico, Settefrati, Vallemaio, Vicalvi e Vico nel Lazio 1. A settembre i contagiati sono 443 a Frosinone, 316 a Cassino, 305 a Veroli, 275 a Ferentino, 274 a Sora, 244 a Ceccano, 196 a Monte San Giovanni Campano, 194 ad Alatri, 157 a Boville Ernica, 123 a Isola del Liri, 111 a Castro dei Volsci, 109 a Ripi, 101 ad Arpino, 89 a Ceprano e Piedimonte San Germano, 86 a Vallecorsa, 80 a Roccasecca, 79 a Paliano e 74 a Pontecorvo tra i comuni con più di settanta positivi da inizio mese.

L'andamento

Non si superavano i 400 contagiati giornalieri dal 9 agosto, 422, mentre era dai 576 del 2 agosto che non erano così alti. Negli ultimi sette giorni i casi sono 1.617 a 231 di media. Rispetto al periodo precedente, che ne aveva 1.316 alla media di 188, l'incremento è del 22,87%.

Nel confronto con il periodo 7-13 settembre (1.223 e 174,71) è più 32,21%. E ancora, in rapporto ai giorni 31 agosto-6 settembre (1.350 e 192,86 di media) l'aumento si attesta al 19,77%. Dal 30 agosto (1.443 e 206,14) a oggi l'incremento è del 12,05%. Il trend, dunque, è in risalita.

Gli indicatori

Dal 15 agosto, l'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale è cresciuta 22 volte, tra cui 13 in 14 giorni. Ieri era risalita fino al 338,99 peggior valore dal 348,64 del 24 agosto. L'incidenza è tornata a superare quota 300 da quattro giorni come era successo l'ultima volta a fine agosto. Il tasso di positività in 24 ore risale dal 13,03 al 23,03%. L'ultima volta che il tasso era risalito così tanto era il 23 agosto con il 23,63%. L'ultima settimana si era conclusa a una media del 18,63% contro il 17,89% della precedente.

I ricoverati e i guariti

I ricoverati crescono di otto unità e tornano a essere 24 quanti erano il 21 settembre. Sono esattamente il doppio degli ospedalizzati di sabato scorso. Tuttavia, il numero resta ancora inferiore rispetto all'inizio di settembre, cominciato con 32 ricoverati. I negativizzati sono, invece, 328. Da qualche giorno i guariti tendono a essere meno dei nuovi positivi, ieri 474. L'ultima settimana, peraltro, aveva visto 1.689 persone guarire dal Covid, un numero praticamente identico a quello delle due precedenti settimane.

I tamponi

Deciso balzo in avanti anche del numero dei test eseguiti. Ieri ne sono stati processati 2.058 la cifra più elevata dal 10 agosto quando erano stati 2.393. Un numero, tra l'altro, decisamente superiore pure a quello di martedì scorso, chiuso a 1.438. L'ultima settimana aveva avuto 7.939 tamponi, in aumento rispetto ai 7.214 e 7.885 delle due precedenti settimane.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio su un totale di 23.695 tamponi, ieri si registravano 3.758 nuovi casi positivi (+2.617 rispetto al giorno prima) e 4 decessi (0). Nel bollettino anche 379 ricoverati (+23), 25 pazienti nelle terapie intensive (0) e 2.463 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,8%.