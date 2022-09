Aggressione in un bar per un bicchiere negato. Uno straniero ha colpito con una lama un uomo di 47 anni intervenuto per riportare la calma. Poi è fuggito: caccia all'uomo. L'aggressione poco dopo le 21. Per ciò che è dato sapere, il quarantasettenne avrebbe provato a riportare la calma dopo che uno straniero avrebbe iniziato a inveire contro il barista per avere un bicchiere in più. Sul posto 118 e forze di polizia. Il ferito è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.