La Pro Loco di Roccasecca ha un nuovo presidente: Sergio Staci. Nello scorso fine settimana si sono svolte l'assemblea e le elezioni che hanno ricostituito l'organo di gestione dell'associazione che si occupa di sviluppo turistico locale. Affiancheranno Sergio Staci nel direttivo: il vicepresidente Silvia Rezza, il segretario Simona Marciano, il tesoriere Fabrizio Torriero, Danilo Bove, Marco Chiummiento, Luigi Casa, Alessio Marsella e Peppino Stracqualursi. I revisori dei conti saranno Clelia Palombo, Carlo Molle, Francesco Giannitelli, Giuseppina Di Adamo, Franco Verde. Mentre il collegio dei probiviri sarà composto da Danilo Marrocco, Antonello Iacobelli e Maurizio Vecchio.

«Ringrazio tuti gli iscritti – ha dichiarato Sergio Staci – per me è un ritorno al passato visto che la Pro loco è stato il mio primo impegno per la comunità di Roccasecca. Mi affiancherà una squadra giovane e preparata. Nei prossimi anni Roccasecca avrà la possibilità di realizzare molte iniziative legate al turismo e alla cultura per il triennio tomistico. Cercheremo di dare un contributo importante, con progettualità che sappiano valorizzare il territorio». A Sergio Staci e al nuovo direttivo della Pro loco sono giunti gli auguri del sindaco Giuseppe Sacco e dell'amministrazione comunale di Roccasecca.