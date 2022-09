Esame esterno sul corpo di Laura Mauri, la settantunenne originaria di Vallecorsa, residente a Veroli, vittima di un incidente il 19 settembre scorso sulla Sora-Ferentino.

Ieri pomeriggio è stato disposto il conferimento dell'incarico ed è stato effettuato l'esame esterno.

Si attende ora il nulla osta della salma per portare l'ultimo saluto alla donna. I funerali si svolgeranno probabilmente domani a Frascati, dove ha vissuto per diverso tempo.

Sempre ieri il conferimento per la ricostruzione cinematica dell'incidente per fare luce su quanto accaduto poco prima delle 20 di una settimana fa nel tratto di Alatri, in direzione Ferentino.

Indagato per omicidio stradale il settantacinquenne di Anagni, alla guida della Smart che lunedì sera, sulla superstrada "Sora-Ferentino" ha travolto Laura Mauri. La donna, che era scesa dalla sua Fiat Panda, dopo un tamponamento con una Ford Focus condotta da un sessantunenne di Boville Ernica, è stata investita ed è morta sul colpo.

Saranno gli accertamenti degli investigatori e l'esame esterno a fare luce sull'incidente che è costato la vita a Laura Mauri. Stando a una prima ricostruzione dei fatti una Ford Focus, guidata da un sessantunenne di Boville Ernica, e con la compagna sul lato passeggero, una cinquantatreenne, ha tamponato la Fiat Panda condotta dalla settantunenne.

Quest'ultima è scesa dalla sua macchina ed è stata travolta da una Smart con a bordo la settantunenne e il settantacinquenne. Inutili i soccorsi per lei. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con le ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. Oltre alla passeggera della Smart, in ospedale sono stati portati anche il settantacinquenne e gli occupanti della Ford Focus con ferite meno preoccupanti. Nel registro degli indagati per omicidio stradale, come atto dovuto, è finito il settantacinquenne alla guida della Smart. L'uomo si è rivolto all'avvocato Christian Alviani.

Il settantacinquenne, sottoposto agli accertamenti, sarebbe risultato negativo all'alcol test. Alcuni familiari della vittima si sono, invece, rivolti, all'avvocato Federica Nardoni. Ora la parola passa ai consulenti. Si attende la ricostruzione cinematica dell'incidente che probabilmente sarà effettuata oggi. Ieri l'esame esterno sul corpo della settantunne effettuato dalla dottoressa Liviero. Il legale dei familiari della vittima ha nominato come consulente Di Gennaro, l'avvocato dell'indagato Sonni, mentre Ceramponi per la procura.