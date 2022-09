Prosegue a ritmo serrato la ripresa delle elezioni all'Università di Cassino. Settimana scorsa, si è conclusa la prima tornata di test d'ingresso riservati alle nuove matricole: un trionfo in termini di partecipazione. Ad inaugurare la lunga trafila di date, il corso di laurea in Economia, svoltosi in tre differenti date in modalità telematica: l'8, il 13 e il 15 settembre. Tutte e tre sold out. Non va certo peggio a Giurisprudenza e Servizi Giuridici, che registra un decisivo balzo in avanti nei numeri dei nuovi iscritti. Dopo due anni, infatti, il test, qui, è tornato a celebrarsi in presenza l'8 settembre.

Le matricole

Numerosi i partecipanti, come registrato dai rappresentanti di Primavera Studentesca: «Siamo molto contenti che finalmente ci stiamo lasciando alle spalle il periodo della pandemia», dice a Ciociaria Oggi Giulia Capitanio, presidente del Consiglio Studenti. «Le lezioni torneranno ad essere completamente in presenza, con capienza al 100% delle aule». Nei giorni successivi, è stata la volta di Lettere, Lingue e la triennale in Scienze Motorie. Anche qui si è registrato un numero di matricole oltre le aspettative: «Quando siamo a Lettere, ci sentiamo a casa», commentano i rappresentanti degli studenti della facoltà umanistica, il cui corso di laurea è articolato in quattro curriculum: moderno, classico, storico-artistico e comunicazione. «Per noi da anni è la nostra casa, il nostro porto sicuro e, come sempre, lavoriamo per farla diventare anche la vostra. Benvenuti a tutti e buon cammino». Domani sarà invece la volta di Lingue, che ha scelto la via telematica per i test di tutti e quattro gli indirizzi: spagnolo, francese, inglese e tedesco.

L'accoglienza

Nel frattempo sono cominciate le prime lezioni universitarie, sia per i primi anni che per quelli superiori. I primi a cominciare sono stati gli studenti di Economia e Giurisprudenza, seguiti da quelli di Ingegneri. Questa settimana i corsi cominceranno anche nella facoltà di Lettere. «Siamo felici dei nuovi iscritti Unicas e siamo propositivi per tutte le nuove matricole», continua ancora Capitanio, facendo il punto sull'accoglienza dei nuovi iscritti svoltasi in questi giorni. «I numeri sono davvero incoraggianti. Noi saremo sempre a loro fianco, sia nell'aiuto dell'immatricolazione, nella compilazione dei piani di studi, poi per tutta la loro carriera e per tutte le informazioni di ci avranno bisogno in questi anni». E aggiunge: «Come Primavera Studentesca abbiamo rappresentanti in ogni dipartimento della nostra università e proprio grazie a questa prossimità saremo sempre vicini ad ogni studente».

Partiti inoltre anche due nuovi corsi di laurea magistrale, che hanno arricchito l'offerta formativa dell'università. Uno ubicato in seno alla facoltà di Lettere: Metodi e Tecnologie per il Patrimonio Culturale. Il secondo, è afferente alla facoltà di Scienze Umane, Sociali e della Salute: Sport Management. Si tratta di un nuovo percorso didattico fortemente interdisciplinare e con un'elevata vocazione europea e internazionale, per formare manager e professionisti nel settore dello sport e delle attività motorie. Il corso è a numero chiuso e per accedervi è necessario superare il test d'ingresso selettivo. In totale sono 36 posti per l'immatricolazione al primo anno.