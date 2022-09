La settimana si apre con il miglior risultato degli ultimi tre lunedì. 37 i nuovi contagiati (come i negativizzati), ovvero 26 in meno rispetto ai casi di lunedì 19 settembre. Il tasso di positività, pertanto, segna un passo indietro da 309,01 a 303,56, il primo in tredici giorni. Leggero rialzo per i ricoverati, che ora sono 16, mentre il 13,03% del tasso di positività è il minimo dall'11,79% del 10 settembre. Non si registrano nuovi decessi.

La giornata

Dei 37 nuovi casi, 6 provengono da Monte San Giovanni Campano, 4 da Alatri e Anagni, 3 da Amaseno e Sora, 2 da Frosinone e Veroli, 1 da Acuto, Boville Ernica, Broccostella, Fiuggi, Fontana Liri, Gallinaro, Paliano, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo e Sgurgola.

L'andamento

I 37 contagi di ieri sono il minimo dai 19 del 5 settembre. Negli ultimi sette giorni si viaggia poco oltre i 200 di media, 206,86 per la precisione su un totale di 1.448. Nel periodo precedente i casi erano 1.299 a 185,57 di media. Da allora la crescita è stata dell'11,47%. Questo il trend, al lunedì, da quando i casi sono iniziati a diminuire: -0,35% il 18 luglio rispetto ai sette giorni precedenti, -19,99% il 25 luglio, -33,74% il 1° agosto, -25,56% l'8 agosto, -24,16% il 15 agosto, -14,24% il 22 agosto, +1,63% il 29 agosto, -8,84% il 5 settembre, -8,74% il 12 settembre, +4,50% il 19 settembre e, appunto, ora +11,47%. Da due settimane, pertanto, la curva ha virato e ha ripreso la salita.

Gli indicatori

Scende dopo quasi due settimane l'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale. Ieri era a 303,56 contro i 309,01 di domenica. Tre giorni di fila oltre quota trecento (superata anche il 24 settembre con 300,21), tuttavia, non si avevano dal 28 al 30 agosto.

Il tasso di positività, al contrario, segna un consistente calo, dal 18,29% al 13,03% in 24 ore. Ma non solo. Il tasso non era sceso così basso dall'11,79% del 10 settembre.

I ricoverati e i guariti

Dopo aver toccato il minimo dell'anno con 12, i ricoverati salgono per il secondo giorno di fila, prima a 14 e ora a 16. Ma rispetto all'inizio del mese sono la metà.

I negativizzati ieri erano lo stesso numero dei positivi, 37. La passata settimana se ne erano contati 1.689 contro i 1.702 della precedente e i 1.698 di quella prima ancora, in un quadro di sostanziale stabilità.

I tamponi

Come ogni lunedì numero di tamponi, 284. L'ultima settimana, peraltro, aveva segnato una ripresa da 7.214 a 7.939 nuovo massimo, per l'ultimo periodo, dagli 8.059 effettuati a cavallo di fine agosto-inizio settembre.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio su 8.493 tamponi, si registrano 1.141 nuovi casi positivi (-693 rispetto alla domenica), con 4 decessi (+4). Nel bollettino diffuso dall'assessore D'Amato ci sono 356 ricoverati (+23), 25 pazienti nelle terapie intensive (invariato) e 1.264 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%.