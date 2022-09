«I quaranta anni sono un traguardo molto importante per chiunque, soprattutto per me che sono abituato a vivere giorno per giorno nell'incertezza del domani, però cerco di farlo sempre con il sorriso e attorniato da gente fantastica. Per questo ho deciso di fare un festa dove potessero partecipare molte persone, appunto per dare un segnale bello forte che anche in questi casi bisogna festeggiare la vita e amarla sotto ogni sfaccettatura». E ha deciso di farlo con familiari, amici e i tanti che lo ammirano per la sua forza, il suo coraggio, il suo esempio.

Francesco Perna Crispino è pronto a festeggiare i suoi 40 anni sempre con un obiettivo: aiutare la ricerca contro l'Atassia di Friedreich. Appuntamento venerdì prossimo al Grey club a Isola del Liri. Per chi volesse partecipare può contattare direttamente Crispino anche sui suoi canali social. Una compleanno speciale e un nuovo grande messaggio di forza dell'atleta monticiano di ciclismo paralimpico il cui motto è "Iononmollo".

«Ho deciso di festeggiare i miei 40 anni insieme a tutti voi con la speranza che siate numerosi, in modo da aiutare la ricerca, perché per me il regalo più grande è la vostra presenza e soprattutto aiutare la ricerca contro l'Atassia di Friedreich. Come ho scritto sugli inviti personali "in tutto c'è un inizio e una fine, l'importante è vivere appieno il mezzo". È quello che io da sempre sostengo e sempre sosterrò, perché la vita è una e va amata, vissuta, apprezzata appieno, sempre».

E il messaggio di Francesco è chiaro: «non bisogna mai mollare, mai arrendersi di fronte a qualsiasi difficoltà, fare della propria forza interiore un valore da trasmettere agli altri». Un messaggio di forza raccontato anche nero su bianco in un progetto nato durante il lockdown insieme al giornalista Alessandro Andrelli, un libro dal titolo "Andata e ritorno" in cui si racconta la magia del sogno di Crispino, il perché non si deve mai mollare nella vita. Ed è stato realizzato riavvolgendo il nastro della sua vita. Un progetto che a breve sarà completato e presentato.