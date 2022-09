Un'automobile ha preso fuoco intorno alle sedici sulla superstrada Cassino-Formia all'altezza del territorio comunale di Ausonia, in direzione Cassino, presso l'uscita per Castelforte. Tanta paura per l'automobilista che era alla guida della macchina, una Bmw di colore grigio chiaro. L'uomo è riuscito in mettersi in salvo prima che l'abitacolo fosse completamente avvolto dalle fiamme.

Sul luogo dell'incendio sono prontamente giunti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Cassino che hanno lavorato per domare il rogo. Poco fa anche un incidente a Cassino sul tratto che porta a Caira, lungo il rettilineo. In questo caso, l'attivista Edoardo Grossi ha ricordato l'allarme da lui lanciato proprio per quel tratto viario.