Non c'è allerta meteo che tenga per Emiliano Evangelista, consigliere comunale di Cassino, e la sua sposa novella Luana Romanelli. Nonostante il maltempo, infatti, i due sposini hanno pronunciato il fatidico "sì" senza rinunciare al loro diritto di voto. E così, prima della cerimonia nella chiesa di San Giovanni Battista, nel centro della città, si sono recati al loro seggio di riferimento, il numero 32, nella scuola materna di via Arigni.

Una sorpresa che ha strappato un sorriso a tutti gli elettori presenti e al personale addetto ai seggi, che hanno accolto con calore i due giovani.