Un albero crolla nel fiume Rapido, i residenti lanciano l'allarme. Immediata la segnalazione inviata all'Ansmi - l'Associazione nazionale della Sanità militare italiana - che ha sollecitato subito tutte le autorità preposte.

«Sono stati gli stessi residenti di via Sferracavalli a segnalare all'Ansmi la presenza dell'albero nell'alveo del fiume - spiegano dall'associazione - L'albero sarebbe crollato nel tratto che corrisponde all'incrocio di via San Pasquale con via Sferracavalli. Dopo il sopralluogo si è constatato che il letto del fiume è totalmente invaso dalla vegetazione e di alberi caduti. Non solo: è stato possibile constatate che anche un parapetto che arreca pericolo alla circolazione stradale è stato divelto». Poi gli attivisti del gruppo hanno continuato: «I cittadini che abitano nei pressi del carcere, già vittime di allagamenti negli anni scorsi, sono allarmati per la perturbazione alle porte». Quindi è stato allertato il responsabile dell'Area vigilanza e Bacino idrografico della Regione Lazio.