Si è chiusa ieri la settimana numero 134 dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 938 giorni. Da diverse settimane la curva dei contagi è in una situazione di sostanziale "plateau". Al netto di qualche piccola oscillazione di dati tra un giorno e l'altro.

La giornata

Ieri i nuovi casi sono stati 214, su un totale di 1.318 tamponi processati. Tasso di positività al 16,23%. Sono stati registrati 36 contagi a Frosinone, 17 ad Anagni, 17 a Sora, 14 a Veroli, 13 a Cassino, 13 a Ferentino, 9 a Ceccano, 8 ad Arpino, 8 a Piedimonte San Germano, 7 a Boville Ernica, 7 a Isola del Liri, 6 a Monte San Giovanni Campano, 5 ad Alatri, 5 a Castro dei Volsci, 4 ad Acuto, 4 a Castelliri, 4 a Paliano, 4 a Supino, 4 a Torrice, 3 a Fiuggi, 3 a Pofi, 3 a Ripi, 3 a Roccasecca, 3 a Vico nel Lazio, 3 a Villa Santa Lucia. Quindi 2 casi in ognuno di questi Comuni: Amaseno, Aquino, Ausonia, Broccostella, Ceprano, Fontechiari, Pignataro Interamna, Pontecorvo, San Vittore del Lazio, Santopadre. Infine, 1 contagio in ciascuno dei seguenti centri: Alvito, Arce, Cervaro, Colle San Magno, Fontana Liri, Giuliano di Roma, Guarcino, Patrica, Pescosolido, Pico, Rocca d'Arce, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone, Strangolagalli, Trivigliano, Vallerotonda. I guariti sono stati 264. Nessun decesso. Mentre presso l'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone ci sono 14 pazienti Covid ricoverati.

Il trend

L'andamento della settimana numero 134, che si è appena chiusa: 63 contagi il diciannove settembre, 305 il venti, 205 il ventuno, 222 il ventidue, 212 il ventitré, 226 il ventiquattro, 241 il venticinque. Per un totale di 1.474 e una media giornaliera di 210,57. Questa invece la situazione della settimana 133: 57 casi il dodici settembre, 288 il tredici, 188 il quattordici, 171 il quindici, 195 il sedici, 195 il diciassette, 199 il diciotto. Per un totale di 1.293 e una media quotidiana di 184,71. Il trend della 132: 19 contagi il cinque settembre, 308 il sei, 180 il sette, 170 l'otto, 190 il nove, 193 il dieci e 145 l'undici. Per un totale di 1.205 e una media giornaliera di 172,14. Settimana numero 131: 37 casi il ventinove agosto, 320 il trenta, 208 il trentuno, 222 il primo settembre, 192 il due, 209 il tre, 192 il quattro. Per un totale di 1.380 e una media di 197,14 al giorno. Nella 130 era andata in questo modo: 56 contagi il ventidue agosto, 371 il ventitré, 235 il ventiquattro, 221 il venticinque, 209 il ventisei, 201 il ventisette, 220 il ventotto. In tutto 1.513, per una media quotidiana di 216,14. La settimana 129: 67 casi il quindici agosto, 42 il sedici, 371 il diciassette, 290 il diciotto, 249 il diciannove, 244 il venti, 218 il ventuno. Per un totale di 1.411 e una media di 211 al giorno. La curva dei contagi da tempo si è spezzata: resta nel plateau, nonostante un leggero rialzo rispetto alla scorsa settimana.

La situazione

A settembre 4.787 contagi in venticinque giorni, per una media di 191,48 ogni ventiquattro ore. E sei decessi. Ad agosto 2022 si sono registrati 7.387 contagi: una media di 238,29 ogni ventiquattro ore. I decessi sono stati 10. A luglio 21.396 contagi. Per una media di 690,19 ogni ventiquattro ore. E 25 decessi. A giugno ci sono stati 8.253 casi (275,1 al giorno di media) e 7 decessi. A maggio 7.729 contagi e 26 decessi. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i contagi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel 2022 i contagi sono arrivati a quota 125.506. I decessi 228. Nel 2021 i contagi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è scesa a quota 309,01. Gli attualmente positivi in provincia di Frosinone sono 1.735: 1.721 in isolamento domiciliare e 14 ricoverati in ospedale.

Il bollettino

Nel Lazio i contagi sono stati 1.834 (-132), su un totale di 2.248 tamponi effettuati. Per un tasso di positività del 17,4%. Nessun decesso. Ieri si è celebrata la giornata mondiale del Farmacista. Sul sito di Salute Lazio l'assessore regionale Alessio D'Amato ha scritto: «La Farmacia è un presidio territoriale imprescindibile per il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Anche durante la lotta al Covid 19, i farmacisti di Roma e del Lazio hanno fornito un importante sostegno alla Regione: dagli screening alla somministrazione dei vaccini, fino all'adesione alla prossima campagna vaccinale antinfluenzale. In occasione di questa giornata, il mio ringraziamento va a tutti i farmacisti per l'impegno e la professionalità spesi quotidianamente a supporto della sanità territoriale».