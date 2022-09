Scatta l'allerta per il maltempo. La protezione civile regionale nel bollettino di criticità idrogeologica e idraulica assegna per oggi alla provincia di Frosinone l'allerta arancione che, praticamente, interessa tutto il Lazio centrale e meridionale.

Pertanto, in Ciociaria sarà allerta arancione per criticità idrogeologica, ancora arancione per temporali, mentre sarà gialla per criticità idraulica.

Secondo le previsione del tempo per oggi su Frosinone già dalla metà mattinata sono attesi temporali con grandine fino al pomeriggio inoltrato.

In serata temporali e qualche schiarita. Le precipitazioni saranno tra il molto forte e l'abbondante. Previsto anche vento molto forte. L'indomani, invece, ancora temporali dalla notte alla mattina con possibili schiarite in tarda mattinata. Ma temporali e schiarite si alterneranno per tutto il resto della giornata, notte compresa. Qualche temporale è previsto nelle ore centrali della giornata anche per martedì.