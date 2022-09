Sta per concludersi la prima settimana con più di 200 contagi giornalieri dal periodo 22-28 agosto. Anche nel bollettino diramato ieri dall'Asl i casi sono più di duecento, 226 per l'esattezza. Ancora una volta sono più dei negativizzati, 194. Per il secondo giorno di fila si registra un decesso, mentre calano al minimo del 2022 i ricoverati. In rialzo, l'incidenza per 100.000 abitanti, che valica quota 300 per la prima volta dal 30 agosto. Il tasso di positività torna oltre il 20%.

La giornata

È Anagni il centro ciociaro con il maggior incremento di positivi con 22. Seguono Veroli e Monte San Giovanni Campano con 15, Ferentino con 13, Alatri, Boville Ernica e Sora con 10, Frosinone con 8, Ceccano, Ceprano e Villa Santa Lucia con 7, Cassino, Paliano e Roccasecca con 6, Fiuggi e Isola del Liri con 5, Acuto, Arce, Castro dei Volsci, Fumone, Giuliano di Roma, Piedimonte San germano, Ripi e San Giorgio a Liri con 4, Alvito e Arpino con 3, Arnara, Aquino, Broccostella, Morolo, Pontecorvo, Pofi, San Donato val di Comino, San Giovanni Incarico, Supino, Strangolagalli e Trivigliano con 2, Casalvieri, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Coreno Ausonio, Fontechiari, Guarcino, Pignataro Interamna, San Vittore del Lazio, Vallecorsa, Vicalvi, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano con 1.

Il decesso

È un uomo, di 71 anni, di Anagni la nuova vittima del Covid in Ciociaria. Tra l'altro, è la seconda in due giorni e della settimana, lo stesso numero del periodo precedente. È il deceduto con l'età più bassa dalla fine di luglio.

L'andamento

Sono 1.233 i contagiati della settimana a 205,50 di media giornaliera. Sarebbe la più alta dal 22-28 agosto chiuso a 216. In sette giorni sono 1.432 i casi a 204,57 di media rispetto ai 1.239 e 177 del periodo immediatamente precedente per un incremento del 15,57%. Dal 4 al 10 settembre i contagiati erano 1.252 a 178,86 di media. Da allora si ha una crescita del 14,37%. A settembre i casi sono 4.546 a una media di 189,41. Ed è ancora il minimo del 2022.

Gli indicatori

Torna a 300,21 l'incidenza per 100.000 abitanti, all'undicesimo rialzo consecutivo. Il 30 agosto con 302,52 è stata l'ultima volta oltre tale soglia.

Il tasso di positività risale al 20,20% dal 18,56% del giorno precedente. Da lunedì la media è del 18,68% in risalita rispetto al 17,89% con cui si è chiusa la scorsa settimana.

I ricoverati e i guariti

Ai minimi del 2022 il dato dei ricoverati scesi, in appena 24 ore, da 22 a 12. L'ultima volta con meno ricoverati è stato il 31 ottobre 2021 con 10.

I negativizzati sono 194 per il secondo giorno di fila meno dei nuovi contagiati. Anche questo un altro campanello d'allarme.

I tamponi

Sono 1.119 i tamponi processati nella giornata di ieri con il totale settimanale che cresce fino a 6.603. Pertanto, si va verso il superamento del dato della precedente settimana, finita agli archivi con 7.214 test effettuati.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio su 12.851 tamponi, sono 1.966 i nuovi casi (-73) con 3 decessi (0), 335 ricoverati (+6), 25 in terapia intensiva (-1) e 1.184 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,2%.