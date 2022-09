"Ieri in piazza Vittorio Veneto numerosi studenti e studentesse hanno ribadito l'importanza della difesa dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico come tema di forte priorità per la nostra città e per il nostro Paese.

Noi per le nostre scuole lanciamo tre proposte: zero plastica, raccolta differenziata e inserimento nei programmi dell'educazione ambientale.

Se prima c'era tempo adesso questo tempo non c'è più e bisogna agire quanto prima per ottenere dei risultati concreti ed efficaci" dichiara Giuseppe Manzo rappresentante di Istituto al "Severi".