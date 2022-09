Sequestrato il veicolo e indagato il marito per fare luce sull'incidente che si è verificato il 30 agosto scorso in via Fontana Colle Alto, a Ceccano. Sul lato passeggero dell'auto condotta da un ottantenne, c'era Antonia Paola Droghei, 74 anni, morta dopo venti giorni di agonia al policlinico "Umberto I" di Roma. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto per poter svolgere tutti gli accertamenti, per omicidio stradale. Si è rivolto all'avvocato Christian Alviani per la sua difesa. Gli eredi della vittima hanno invece incaricato gli avvocati Alessandro Petricca e Davide Ferazzoli.

L'anziana viaggiava su una Skoda condotta dal marito ottantenne, che per cause ancora in corso di accertamento era finita in un fosso laterale ribaltandosi parzialmente. La vettura stava percorrendo una discesa piuttosto ripida quando il conducente aveva perso il controllo del mezzo ed era rovinato nel fosso. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente gli operatori del 118, una squadra dei vigili del fuoco di Frosinone, gli agenti della Polizia locale e due pattuglie dei carabinieri. La settantaquattrenne dopo circa tre settimane dal ricovero all'Umberto I, dove era stata portata in gravi condizioni, è deceduta. Ora tutti gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.