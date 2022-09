Ancora una volta l'Amministrazione Caligiore si dimostra attenta ai cittadini e nel caso specifico a un diritto-dovere sancito dalla Costituzione: il voto.

Ceccano, infatti, è uno dei primissimi Comuni ciociari in cui è stato istituito il seggio speciale per la raccolta del voto di elettori sottoposti al trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid. «Il decreto legge n° 41 del 4 maggio 2022 prevede per le elezioni, anche per quelle del 25 settembre - spiega il sindaco Caligiore - la possibilità, dove non ci siano seggi ospedalieri Covid, di costituire un seggio speciale per la raccolta a domicilio del voto di quanti si trovano in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento da Covid-19, applicando tutte le modalità operative, precauzionali e di sicurezza.

Tale decreto permette di consorziarsi tra Comuni per agevolare i più piccoli. Infatti, il Comune che istituisce il seggio provvede alla raccolta del voto anche tra quelli consorziati. Nel nostro caso, essendo Ceccano sede della Sottocommissione elettorale circondariale, sono sette i centri (Amaseno, Castro dei Volsci, Ceprano, Falvaterra, Giuliano di Roma, Vallecorsa e Villa Santo Stefano) che hanno inoltrato al nostro ente, dopo essere stati contattati dai nostri uffici, la propria istanza per fruire del seggio speciale Covid-19». Lo scorso 16 settembre, il sindaco ha firmato un decreto con il quale ha nominato i componenti del seggio. Ancor prima aveva emesso un avviso pubblico rivolto a chi voleva prenderne parte come presidente e come scrutatore, perché il decreto stabilisce che sia necessario il consenso delle persone nominate.

Ha aderito la Protezione civile ceccanese con tre nominativi. Gli uffici hanno provveduto a notificare il decreto sindacale alle tre persone che hanno dato il consenso, alla Asl e alla Prefettura affinchè i componenti del seggio siano istruiti sulle procedure da mettere in atto. Le schede votate torneranno nell'urna del seggio n° 1 a Ceccano. «Sono davvero soddisfatto che la mia Amministrazione sia una delle pochissime ad avere istituito tale seggio - conclude Caligiore - Per questo un grazie speciale va alla dottoressa Diana D'Amico, responsabile dell'Ufficio elettorale, sempre disponibile per offrire ai cittadini il servizio più efficiente».