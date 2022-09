Un portafogli ritrovato e riconsegnato alla sua legittima proprietaria. È accaduto giovedì a Cassino quando un ragazzo di un istituto superiore ha visto a terra, in pieno centro, un portamonete colorato e ha deciso di recarsi al comando della polizia municipale per consegnarlo. Un gesto onorevole che ha permesso ai vigili di contattare la legittima proprietaria.

E, a proposito, di vigili urbani continua a farsi sentire la carenza di organico. Poche le unità nonostante le recenti assunzioni, alla luce del numero di abitanti e dell'immane carico di lavoro in una città come quella di Cassino, centro nevralgico per un vastissimo territorio. Condizioni difficile di operatività e pure polemiche politiche a condire una situazione che non viene risolta. Ieri mattina, poi, caos e traffico in tilt durante un evento lungo il Corso, addirittura problemi di transito per un'ambulanza. A puntare il dito contro l'amministrazione Salera il consigliere di opposizione Benedetto Leone.