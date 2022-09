Torna il Cantagiro nella città termale in occasione dei sessanta anni dell'importante rassegna musicale.

La kermesse canora è in programma dal 7 al 16 ottobre e va in scena in uno dei luoghi più amati dai cittadini, ossia il Teatro comunale appena ristrutturato e consegnato alla città.

«Questa situazione è di buon auspicio – spiega Stefano Giorgilli, ex assessore al turismo del comune di Fiuggi e supervisore dell'organizzazione diretta dal patron Enzo De Carlo – perché si ripete un evento accaduto ben 60 anni fa quando per la prima volta la manifestazione si svolse all'interno del Teatro delle Fonti appena inaugurato, ed oggi questo ritorno vede protagonista il teatro comunale appena ristrutturato. Una situazione che fa ben sperare per lo svolgimento dell'intero programma. Dopo una parentesi che ha visto la kermesse del patron De Carlo giungere a Tivoli ora la manifestazione canora tra le più seguite ed importante del parterre musicale torna a Fiuggi, la cittadina che da sempre è stata al fianco degli organizzatori camminando di pari passo con il successo raccolto, successo che ha visto lanciare i più grandi nome della musica Italiana. Torneremo quindi a vedere le band, i cantautori, i bambini, categorie queste che di sicuro infiammeranno il pubblico presente, dopo tante selezioni in tutta Italia si batteranno per lo scranno nella finale nazionale di Fiuggi. La manifestazione nasce con il patrocinio del Comune e vede anche un annullo filatelico considerando appunto che questa edizione segna il traguardo dei sessantanni della manifestazione». Molto soddisfatti gli assessori del turismo e della cultura, Simona Girolami e Marina Tucciarelli.