Arrestato e condotto in carcere un uomo originario della provincia di Frosinone e ricercato in Francia per il reato di tratta di esseri umani. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando di Frosinone in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Francia.

I militari, a seguito di segnalazione da parte della Direzione Centrale della Polizia Criminale - Divisione "S.I.Re.N.E." circa la probabile presenza del soggetto in questa provincia, a seguito di mirati servizi di osservazione sono riusciti a rintracciarlo nel comune di Cervaro.

Le indagini condotte nello Stato francese dal mese di gennaio al mese di dicembre 2018, anche con l'ausilio di attività tecniche, hanno consentito di appurare l'esistenza di un'organizzazione criminosa, di cui l'uomo faceva parte. Esperto conducente di mezzi pesanti, in più occasioni aveva agevolato l'ingresso di migranti in Francia, per poi accompagnarli nel Regno Unito e in Belgio, ricevendo altresì denaro dall'organizzazione per reclutare altri conducenti di mezzi pesanti per l'effettuazione dei viaggi. I reati contestati dall'autorità giudiziaria francese sono punibili con la pena della reclusione fino a 10 anni. Al termine delle formalità di rito, il prevenuto veniva associato presso al Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione del Presidente della Corte d'Appello di Roma.