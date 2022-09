"It's a beautiful day to save (lives) the earth". Bandiere e striscioni questa mattina hanno riempito piazza Vittorio Veneto, a Frosinone. Diversi studenti hanno aderito alla manifestazione globale per il clima "Friday for Future", con diversi sit-in presenti in settanta città italiane. Un segnale chiaro lanciato dai ragazzi a pochi giorni dalle elezioni. «Il clima deve tornare a essere una priorità per il Paese».