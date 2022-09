Scatta il Daspo per il tifoso che, a luglio scorso, durante l'amichevole tra Frosinone e Ternana accese un fumogeno sugli spalti dello "Stirpe", creando non poco disagio agli altri spettatori presenti nell'area completamente invasa dal fumo.

Grazie al lavoro svolto dagli operatori della polizia scientifica, il responsabile del gesto è stato identificato dalla visione delle immagini che sono state registrate durante la partita e nei suoi confronti sono stati avviati una serie di accertamenti a cura della Divisione Polizia Anticrimine, a seguito dello svolgimento dei quali, ultimato il procedimento istruttorio, è stato irrogato il provvedimento amministrativo che lo terrà lontano dagli impianti sportivi per due anni.

Il Questore di Frosinone, Domenico Condello, ha infatti firmato l'ordinanza in ossequio della quale al tifoso della Ternana sarà vietato l'accesso agli impianti sportivi e la sosta nei pressi delle aree interessate dal transito delle squadre e dei tifosi in occasioni degli incontri di calcio per un periodo di due anni.