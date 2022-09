Domenica alle 11.30 nella chiesa di Santa Maria del Pianto a Chiaiamari sarà portato l'ultimo saluto a Fausto Salciccia, 79 anni, morto mercoledì in via Pudenziana, lungo la provinciale che da La Lucca conduce al centro storico di Monte San Giovanni Campano.

Il pensionato stava percorrendo la strada provinciale numero 67 quando è uscito fuori strada con la sua Nissan Navara. La macchina dopo diversi metri, al di sotto del guardrail, ha fermato la corsa tra gli alberi. Per Fausto non c'è stato nulla da fare. L'incidente si è verificato, l'altro ieri, intorno alle 15.30, all'altezza della frana di Ruirate. Non si esclude che l'anziano possa essere stato colto da un malore per poi uscire fuori strada e finire nella scarpata.

Sul posto, oltre al personale medico, i carabinieri, i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco. In un primo momento è stata allertata anche un'eliambulanza, poi ripartita vuota. Il tratto di strada è rimasto chiuso per circa quattro ore. Necessario anche l'intervento di un'autogru dei vigili del fuoco per recuperare il veicolo. Numerose le persone che hanno raggiunto il luogo della tragedia, anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi.

La notizia si è diffusa poco dopo in paese e soprattutto a Chiaiamari, dove il settantanovenne viveva. Il pensionato era molto conosciuto e stimato. Era originario di Cagli. Ha lavorato come camionista, in un primo momento spesso all'estero, poi in Italia. Da tutti ricordato come una persona perbene, cordiale.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari. Lascia due figli. Dopodomani, dunque, i funerali nella chiesa della sua frazione a Chiaiamari, alle 11.30.