Schianto tra una moto e un furgone, un ferito trasportato in eliambulanza a Roma.

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in zona Volla, a Piedimonte San Germano.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione, della Compagnia di Cassino - coordinata dal capitano Scolaro - l'impatto tra una moto condotta da un cinquantatreenne del posto e un furgone è risultato inevitabile: proprio davanti a una delle numerose attività industriali che insistono nella zona il motociclista è finito a terra riportando gravi ferite a una gamba.

Immediato l'arrivo sul posto dei carabinieri e del 118: i medici hanno soccorso il cinquantenne a terra e compreso la gravità delle ferite, quindi hanno allertato un'eliambulanza fatta atterrare a non molta distanza. Nonostante la vistosa ferita a una gamba e la rottura del femore l'uomo era cosciente e giudicato non a rischio vita. Trasportato sull'eliambulanza è stato trasferito a Roma per le cure del caso.

La dinamica dell'incidente resta al vaglio dei carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di rito.

Tornano forti le polemiche per un tratto di strada teatro spesso di incidenti. Una delle possibilità per rendere il territorio più sicuro potrebbe essere quella di mappare il circondario, partendo dalla Casilina e arrivando alla superstrada, passando anche per le maggiori vie intercomunali in cui si registra il numero più alto di incidenti violenti, a volte dall'esito mortale. E iniziare a intervenire con attività mirate di messa in sicurezza, installazione dei dossi e dissuasori in grado limitare la velocità e migliorare la sicurezza stradale.