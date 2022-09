Probabilmente un malore, è uscito fuori strada con la sua auto ed è finito in una scarpata in via Santa Pudenziana, a Monte San Giovanni Campano. Per un settantanovenne di Chiaiamari non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi. È successo intorno alle 15. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Era stata allertata anche l'eliambulanza in un primo momento, poi ripartita vuota.