Saranno gli accertamenti degli investigatori a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto lunedì sera sulla Sora-Ferentino all'altezza di Alatri, in cui ha perso la vita Laura Mauri, 71 anni, originaria di Vallecorsa, residente da qualche tempo a Veroli. Si attende il nulla osta per l'addio alla donna. Tre i veicoli coinvolti nel sinistro. La vittima è stata travolta da una Smart dopo un tamponamento. Ricoverata in codice rosso, invece, al policlinico "San Camillo" di Roma un'altra settantunenne, di Anagni, che viaggiava sul lato passeggero della Smart. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I fatti

Pesantissimo il bilancio dell'incidente avvenuto poco prima delle 20. Tre i veicoli coinvolti, una donna deceduta e quattro feriti, di cui uno grave. A perdere la vita Laura Mauri, 71 anni, originaria di Vallecorsa, residente a Veroli. Per diverso tempo ha vissuto in provincia di Roma. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. È morta sul colpo. Stando a una prima ricostruzione dei fatti una Ford Focus, guidata da un sessantunenne di Boville Ernica, e con la compagna sul lato passeggero, una cinquantatreenne, ha tamponato la Fiat Panda condotta dalla settantunenne. Quest'ultima è scesa dal veicolo ed è stata travolta da una Smart con a bordo la settantunenne e il settantacinquenne. Inutili i soccorsi per Laura Mauri. In gravi condizioni l'altra donna, che viaggiava sulla Smart lato passeggero. Per lei i medici hanno disposto il ricovero al policlinico "San Camillo" di Roma dove è stata trasportata con un'eliambulanza. Portati in codice giallo all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone il settantacinquenne e la coppia a bordo della Focus. La salma è stata recuperata dall'impresa funebre "San Francesco" di Alatri. Il tratto di strada è stato riaperto dopo diverse ore. Il conducente della Smart si è rivolto all'avvocato Christian Alviani per essere assistito negli accertamenti che seguiranno per la morte della donna. Il settantacinquenne, sottoposto agli accertamenti, sarebbe risultato negativo all'alcol test. Altre parti coinvolte nell'incidente si sono rivolte agli avvocati Alessandro Petricca ed Emanuela Scaccia.