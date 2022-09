Sono 205 i nuovi contagiati da Covid-19 in Ciociaria. A comunicarlo la Asl di Frosinone attraverso il bollettino di aggiornamento quotidiano sull'emergenza sanitaria in corso. I tamponi processati sono stati 1.193. 302 i guariti, mentre le persone ricoverate in ospedale sono 24. Non sono stati registrati decessi.