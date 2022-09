"Vieni a studiare al centro storico" è il nuovo progetto presentato questa mattina nell'aula consiliare del Comune di Frosinone. Presente il sindaco Riccardo Mastrangeli. Ad illustrare l'iniziativa l'assessore al centro storico e all'università Danilo Magliocchetti che ha evidenziato la triplice valenza del progetto. Infatti, l'iniziativa mira a ripopolare il centro storico offrendo agli studenti fuori sede affitti a un prezzo calmierato. Ma non solo, l'iniziativa ha anche una funzione sociale. Aprendo le loro abitazioni molti anziani potranno vedere ripopolare non solo il centro storico ma anche le proprie case. Per chi volesse aderire sull'Albo pretorio del sito del comune è possibile scaricare l'avviso.