Gli agenti del commissariato di Cassino, in collaborazione con il reparto cinofili hanno effettuato nella giornata di ieri un servizio specifico per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che ha condotto all'arresto di un uomo.

Nel corso dei controlli hanno proceduto all'identificazione di un uomo che stava rientrando nella sua abitazione. Il particolare nervosismo dimostrato nei momenti dell'accertamento di polizia ha fatto sorgere dei sospetti agli agenti, che hanno proceduto a una perquisizione personale, estesa anche al domicilio del fermato.

All'interno dell'abitazione, grazie alla presenza dei cani dell'unità cinofila è stato possibile rinvenire, nascoste tra gli abiti della camera da letto, 38 dosi di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina, per un peso complessivo di 30 grammi circa, la somma di 4.795 euro in banconote di vario taglio, del cui possesso l'uomo non sapeva fornire alcuna giustificazione e una macchina per il sottovuoto presumibilmente utilizzata per il confezionamento.

Il trentenne è stato quindi tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari.