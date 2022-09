Martedì si conferma il giorno del picco dei contagi. Ieri ne sono stati comunicati 305 (su 1.438 tamponi effettuati) con 405 negativizzati, mentre i ricoverati crescono fino a 24. Sale al 21,21% il tasso di positività così come l'incidenza a 276, settimo rialzo consecutivo.

La giornata

I 305 contagi, il massimo dai 308 del 6 settembre, sono distribuiti su 54 comuni. Quello con la crescita maggiore ieri era Veroli con 29 casi. A seguire Frosinone a 22, Alatri a 18, Cassino a 16, Ceccano a 15, Anagni e Castro dei Volsci a 14, Ripi a 13, Pofi a 12, Boville Ernica e Sora a 11, Arpino e Monte San Giovanni campano a 9, Aquino, Ferentino e Strangolagalli a 7, Ceprano, Isola del Liri e Paliano a 6, Piglio, Roccasecca e San Donato Val di Comino a 5, Alvito e Sant'Elia Fiumerapido a 4, Arce, Atina, Castelliri e Vico nel Lazio a 3, Arnara, Cervaro, Colfelice, Collepardo, Fiuggi, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, San Giovanni Incarico, Trivigliano, Villa Latina e Villa Santa Lucia a 2, Broccostella, Castrocielo, Fontana Liri, Fontechiari, Fumone, Pescosolido, Pico, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, San Giorgio a Liri, Santopadre, Torrice, Trevi nel Lazio e Vallecorsa a 1.

L'andamento

Sono 1.316 i positivi negli ultimi sette giorni in provincia di Frosinone a 188 di media, sugli stessi valori del 7 settembre. Martedì scorso erano 1.233 i contagiati a una media di 174,71 ragion per cui l'incremento si attesta al 6,73%. Il 6 settembre i casi erano 1.322 a 192,86. Da allora si ha un meno 1,21%. Dall'ultimo martedì di agosto (1.443 e 206,14) a oggi la diminuzione è dell'8,80%.

Nel mese di settembre i casi sono saliti a quota 3.681 alla media di 184,05. Negli ultimi mesi, dall'avvento di Omicron, c'è stata una escalation di casi tanto che il mese migliore del 2022 finora è stato agosto con 7.567 casi totali a una media di 244,09. Tuttavia, in questa fase, si registra un'inversione del trend che aveva caratterizzato l'ultimo periodo.

Gli indicatori

Cresce ancora, anche se lievemente, l'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale, arrivata a 188 dal 185,57 del bollettino precedente. L'incremento è iniziato mercoledì scorso quando l'incidenza era a 258,07. Il 6 settembre, invece, l'incidenza era a 283,02 e il 30 agosto a 302,52. Il tasso di positività risale al 21,21%, il massimo dal 23,63% del 23 agosto. La corsa settimana si è conclusa in rialzo dal 14,47% della precedente al 17,89%.

I ricoverati e i guariti

Per il secondo giorno di fila i contagiati crescono di due unità. Domenica erano ancora 20. Il mese, invece, era iniziato a 32. Sono 405 invece i negativizzati annunciati ieri.

I tamponi

Sono 1.438 i tamponi analizzati ieri. Il massimo dai 1.678 del 13 settembre, un altro martedì. La passata settimana ha avuto 7.214 test processati contro i 7.885 del periodo precedente.

Il monitoraggio varianti

Diffuso il nuovo bollettino del monitoraggio delle varianti da parte dell'Istituto superiore di sanità. In Italia esiste ormai solo Omicron con la variante 5 al 75,53%, la 4 al 13,22%, la 2 al 10,32% e la 1 allo 0,65%. E il Lazio non fa eccezione Omicron 5 è all'88,9% dei casi sequenziati contro il 76,7% del bollettino del mese di luglio. Omicron 4 passa nell'ultimo mese dal 10,4% al 9,3%, mentre Omicron 2 scende dal 12,9% all'1,3%. Omicron 1, invece, per il secondo mese di fila non emerge dai sequenziamenti effettuati nel Lazio. Queste le conclusioni del monitoraggio: «La variante Omicron risulta l'unica variante di Sars-CoV-2 circolante nel nostro Paese. Si conferma la prevalenza assoluta di BA.5. L'elevata prevalenza di casi dovuti ad infezione da variante Omicron si osserva in tutte le fasce di età. Nell'attuale scenario è necessario continuare a monitorare, in coerenza con le raccomandazioni nazionali ed internazionali, la diffusione delle varianti virali circolanti nel Paese attraverso il sequenziamento dei campioni positivi per Covid-19».

Il bollettino del Lazio

Su un totale di 19.589 tamponi processati nel Lazio, si registrano 2.520 nuovi casi positivi (+1.705 rispetto al precedente bollettino), sono 3 i decessi (+2), 353 i ricoverati (+7), 26 le terapie intensive (+1) e +1.885 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%. Tra le province, al di fuori di Roma, è l'Asl di Frosinone, con 305, a registrare il maggior numero di contagiati nella giornata di ieri.