Momenti di paura ieri per una mamma di Montella, in provincia di Avellino, per il suo bambino di pochi mesi. La donna stava scaricando alcune cose dall'auto mentre il piccolo era sul seggiolino. Lo sportello si è chiuso accidentalmente e, essendo le chiavi rimaste all'interno, non c'era possibilità di riaprirlo.

La donna non ha esitato a chiedere l'intervento dei carabinieri che, dopo aver tentato di aprire la portiera, hanno dovuto infrangere il vetro per liberare il bambino.

Per il bambino, e per la sua mamma, solo un po' di spavento.