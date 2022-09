Si è svolto ieri il processo per direttissima per il trentacinquenne finito nei guai il primo settembre scorso a Courmayeur, accusato di aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex moglie. Dopo le battute preliminari l'udienza è stata aggiornata alla prossima settimana per ascoltare proprio il ciociaro e alcuni testi.

Venerdì scorso il tribunale di Frosinone ha emesso nei suoi confronti un aggravamento della misura, disponendo per lui gli arresti domiciliari. Per i fatti in Valle d'Aosta, il trentacinquenne era stato rimesso in libertà.

I fatti

La donna, residente a Veroli, ha raccontato ai carabinieri di essere stata affiancata da un'auto sportiva, una Ferrari, guidata dal suo ex, sulla strada da Frosinone fino in Valle d'Aosta, e che la stessa vettura è stata, poi, notata anche sotto l'albergo di lei. Da parte sua, invece, il trentacinquenne ha riferito di essere andato a Courmayeur solamente per trascorrere una breve vacanza e che la contestuale presenza della sua ex nello stesso luogo di villeggiatura non ha avuto alcuna influenza sulla sua decisione. Dopo i fatti denunciati in Valle d'Aosta, il tribunale di Frosinone venerdì scorso ha emesso il provvedimento degli arresti domiciliari per il trentacinquenne. Il 29 settembre l'uomo comparirà davanti al giudice nel tribunale in Valle d'Aosta dove fornirà la sua versione. Intanto ieri il suo avvocato Nicola Ottaviani ha depositato una serie di documenti atti a dimostrare che non ci sarebbe stato alcun inseguimento o pedinamento ma che lui e la sua ex si trovavano a Courmayeur con alcuni familiari e che lo stesso luogo di villeggiatura non ha avuto alcuna influenza sulla sua decisione. Gli atti del procedimento di Aosta erano stati trasmessi anche a Frosinone, dove, davanti al Tribunale collegiale, è pendente, da tempo, un procedimento penale per stalking e maltrattamenti in famiglia che vede il trentacinquenne imputato e la donna parte offesa e costituita parte civile tramite l'avvocato Riccardo Masecchia. Il 29 settembre sarà in Valle D'Aosta per fornire la sua versione. Saranno ascoltati anche alcuni testi.