Prima il tamponamento, poi l'investimento mortale. Pesantissimo il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera sulla Ferentino-Sora, nel territorio di Alatri. Tre i veicoli coinvolti, una donna deceduta e quattro feriti, di cui uno grave. A perdere la vita Laura Mauri, 71 anni, originaria di Vallecorsa ma residente a Veroli. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. È morta sul colpo. Sul posto il personale medico e i carabinieri. Il tratto della superstrada è rimasto chiuso per diverse ore.

La ricostruzione

Cosa è accaduto in quegli istanti sarà la dinamica dei militari a chiarirlo. Stando a una prima ricostruzione dei fatti una Ford Focus, guidata da un sessantunenne di Boville Ernica, e con la compagna sul lato passeggero, ha tamponato la Fiat Panda condotta dalla settantunenne. Quest'ultima sarebbe scesa dal veicolo e sarebbe stata travolta da una Smart con due un uomo e una donna a bordo. Inutili i soccorsi per Laura Mauri. In gravi condizioni l'altra donna, che viaggiava sulla Smart lato passeggero. Per lei i medici hanno disposto il ricovero al policlinico "San Camillo" di Roma dove è stata trasportata con un'eliambulanza. Portati in codice giallo all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone il conducente e la coppia a bordo della Focus.

I soccorsi

La chiamata al 118 è stata immediata. Ma purtroppo per la settantunenne non c'è stato nulla da fare. Sul posto oltre al personale medico, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna e soccorrere gli altri quattro feriti, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Alatri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. In ausilio anche i militari della stazione di Supino. Il tratto di superstrada è rimasto chiuso per diverse ore, al fine di consentire il recupero della salma, di effettuare i rilievi e rimuovere i tre veicoli coinvolti. La notizia si è diffusa in pochissimo tempo. Le immagini della superstrada bloccata e le notizie sul drammatico incidente hanno fatto il giro dei gruppi whatsapp e dei social. Laura Mauri era molto conosciuta e stimata. Era originaria di Vallecorsa e viveva a Veroli, nella zona di Valle Sant'Andrea, alla periferia della città ernica. Una notizia che ha sconvolto familiari, amici e conoscenti della donna. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si attende ora il nulla osta per portare l'ultimo saluto alla settantunenne. La dinamica dell'incidente, come detto, è al vaglio dei militari per fare luce su quanto accaduto ieri sera, intorno all'ora di cena, sulla superstrada al chilometro 8, nel territorio di Alatri, in direzione Ferentino.