Potenziamento del sistema di istruzione e formazione, nell'ottica di dare impulso all'occupazione nella città di Frosinone: questi gli indirizzi del sindaco, Riccardo Mastrangeli, che l'assessore al centro storico e rapporti con le università, Danilo Magliocchetti, sta portando avanti anche mediante una serie di incontri con le istituzioni universitarie, pubbliche e private, presenti nella nostra regione.

«La formazione, in questo particolare momento storico, è quanto mai essenziale per permettere una adeguata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, tenendo conto sia della necessità di favorire l'occupazione, specie quella giovanile, sia delle esigenze del tessuto produttivo ed economico, in cerca di addetti sempre più qualificati – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli - Ogni prospettiva di sviluppo, infatti, non può prescindere dalla acquisizione di competenze indispensabili per affrontare un mercato del lavoro in continua evoluzione. L'amministrazione comunale di Frosinone, dunque, proseguirà nel proprio impegno per raggiungere l'ampliamento dell'offerta formativa, motore di crescita culturale ed economica».

«Dopo la proficua sinergia venutasi a creare con il prof. Marco dell'Isola, rettore dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con cui il Comune vanta già un rapporto privilegiato e consolidato – ha dichiarato l'assessore Magliocchetti – oggi ho avuto il piacere di incontrare il rettore della Lumsa, prof. Francesco Bonini. Nel corso dell'incontro, abbiamo parlato anche dell'ipotesi di individuare nel capoluogo una eventuale sede dei corsi di formazione rivolti ai dipendenti pubblici».

«Proseguiranno, anche nelle prossime settimane – ha concluso Magliocchetti – gli incontri con ulteriori istituzioni universitarie, pubbliche e private, presenti nella nostra regione: scopo dell'amministrazione è, infatti, costituire un polo di assoluto rilievo».